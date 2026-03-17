Colegio de Profesores advierte que recorte en Educación podría agravar crisis

El Colegio de Profesores manifestó su preocupación ante el anuncio del Gobierno de recortar 3% del presupuesto de todos los ministerios, incluido Educación.

Mario Aguilar, líderl del gremio docente, afirmó que "estamos bastante preocupados con los anuncios de recorte, porque el impacto en educación puede ser muy negativo. La Educación es un área, a nuestro entender, deficitaria incluso con los presupuestos actuales".

"Entonces, -añadió- si se está pensando en que los recortes podrían tocar la educación, nos parece gravísimo, porque en los servicios locales de educación o en los municipios la realidad muestra graves déficit".

El líder gremial agregó "si el ajuste se pretende hacer, por ejemplo, con lo que llaman ajuste de dotación, ¿qué significa en la práctica? Nosotros no creemos que haya sobredotación docente, porque cuando se habla sobre dotación se está hablando de cursos de 45 estudiantes, hay muchos lugares donde esa es la realidad".

"Hay cursos que tienen, por ejemplo, diez alumnos con necesidades educativas especiales TEA y obviamente esos cursos no pueden ser de 45 estudiantes. Eso es antipedagógico total y un daño tanto a los estudiantes TEA como para el resto de los estudiantes", añadió.

El Colegio de Profesores confirmó que se reunirán con la ministra de Educación, María Paz Arzola, para plantearle que un recorte como el planteado "podría tener un impacto muy muy negativo sobre una educación muy aproblemada".

Los cálculos del Mineduc

Tras asumir el cargo, la ministra Arzola indicó que tenían claro que "no íbamos a tener holguras, o sea, recursos adicionales para poder implementar nuestro plan, y que vamos a tener que probablemente reasignar desde otras cosas y revisar bien cómo se están gastando los recursos".

En conversación con T13, Arzola indicó que "el presupuesto para las subvenciones escolares, o sea, el financiamiento del día a día de los colegios públicos y particulares subvencionados, hoy día está subestimado, y eso pasa porque cuando se tramitó la Ley de Presupuestos (de este año), se subestimó".

"Entonces, cuando uno habla de recortes, la realidad es que el presupuesto de educación ya se recortó. Y no se recortó desde programas mal evaluados, donde había espacios por mayor eficiencia. Se recortaron leyes permanentes. (...) No tenemos un cálculo, el ministro Cataldo me dijo algo así como 250 mil millones (de pesos), tenemos que verlo bien", añadió.