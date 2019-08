Aula Segura: Estudiante expulsado por supuesto porte de molotov se reincorporó al Instituto Nacional

Acompañado por su abogado, esta jornada se reincorporó al Instituto Nacional el estudiante de segundo medio que había sido detenido tras ser acusado de lanzar una bomba molotov el pasado 15 de mayo.

El joven había sido expulsado el 19 de julio por porte de artefacto incendiario a través de la aplicación de la Ley de Aula Segura, sin embargo, en el parte policial no existía información respecto a que esa fuera la razón de su detención, por lo que se acogió el recurso que había presentado ante la dirección del establecimiento.

Según explicó su abogado, Ramón Sepúlveda, "en el parte policial donde se toma detenidos a estos alumnos, dentro de ellos mi representado, no se consigna en ninguna parte que el alumno tuviera en su poder o se le hubiera visto directamente con algún elemento incendiario o bomba molotov, que es lo que fundó la expulsión. Esos antecedentes, además de una serie de vulneraciones del debido proceso, nos

Instituto Nacional acoge recurso de reconsideración y reincorporó a estudiante de 2do medio expulsado por Aula Segura por supuestamente lanzar una molotov. Hoy volvió a clases @Cooperativa — Kassandra (@KassWidemann) August 1, 2019

"Creemos que efectivamente lo que hace el Instituto hoy día es lo que se debe hacer. Uno puede estar de acuerdo o no con esta Ley de Aula Segura pero la aplicación debe ser correcta, no de manera irreal y falsa, con hechos que no existieron para generar una represión de los alumnos o un amedentramiento de ellos", expresó.

Además, Sepúlveda agregó que "acá las cosas se tienen que hacer conforme a derecho y eso no se hizo en esta expulsión, por lo tanto, celebramos que se haya acogido este recurso que presentamos".

El caso de este joven no es el primero en el Instituto Nacional, establecimiento que ha tenido que reincorporar a otros cinco estudiantes en que se vieron casos de reconsideración.