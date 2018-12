"Aula Segura", proyecto emblema del Gobierno, ya es ley

El Presidente Sebastián Piñera promulgó este miércoles la ley "Aula Segura", que endurece las sanciones por hechos de violencia en colegios y otorga mayores facultades a los directores para expulsar ante casos como agresiones y porte de armas.

"El debate que queremos en nuestras aulas es un debate de ideas, de propuestas, de proyectos y no de violencia, de bombas molotov, de bencina (...) La violencia no es parte y nunca va a ser parte ni de la educación ni de la democracia", afirmó el Mandatario en el acto de promulgación, que se realizó en Estación Central.

Piñera agregó que en la discusión de este proyecto, pese a las polémicas, "primó el sentido común, primó la cordura y tenemos la oportunidad de promulgar una muy buena ley".

Ahora el pdte Sebastián Piñera promulga la ley de convivencia escolar o Aula Segura. Una profesora protestó en silencio durante la ceremonia pero la situación no pasó a mayores y se retiró @Cooperativa pic.twitter.com/RjvTUIt21L

El pasado jueves el Tribunal Constitucional (TC) dio luz verde para Aula Segura, una ley que, según la ministra Marcela Cubillos, "surgió desde las comunidades educativas".

No podemos hablar de calidad de la educación si no hay seguridad en las salas de clases. No queremos más profesores agredidos, estudiantes en peligro ni apoderados con temor. Esta ley #AulaSegura surgió desde las comunidades educativas. pic.twitter.com/7tNFCnGREU