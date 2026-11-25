El Colegio San Damián, establecimiento particular subvencionado de La Florida, suspendió sus clases en medio de una huelga de sus trabajadores, que no han logrado acuerdo con la Fundación Educacional San Damián en el proceso de negociación colectiva.

En una carta enviada a los apoderados, el sindicato afirmó que redujo "considerablemente su petitorio original". Sin embargo, aseguró que la Fundación "ha mantenido una propuesta que representa un aumento real de apenas $2.088 a $3.604 mensuales por trabajador, sin mostrar disposición a mejorar dichos montos".

Según los trabajadores, esto ocurre pese a que "sus resultados financieros registran un excedente de $230.407.784 durante el año 2025 y excedentes acumulados de $769.618.251 entre los años 2023 y 2025".

El sindicato también se desmarcó de un eventual término anticipado del año: "La decisión de finalizar anticipadamente el año escolar ha sido adoptada unilateralmente por la administración de la institución y no corresponde a una solicitud del sindicato".

Apoderados piden soluciones

Las familias también hicieron llegar sus reclamos a la Fundación. Evelyn Pardo, representante de los apoderados del III°A, valoró a los docentes, pero advirtió que "no nos parece justo ni aceptable que los estudiantes terminen siendo quienes paguen las consecuencias de un conflicto laboral en el que no tienen ninguna responsabilidad".

En su carta, los apoderados exigieron saber "qué medidas concretas se adoptarán para recuperar las clases suspendidas, asegurar el cumplimiento de los contenidos y evaluaciones pendientes y garantizar que las actividades de cierre del año escolar se desarrollen según lo planificado".

La respuesta del colegio

En su última comunicación, del 24 de noviembre, la Dirección aseguró que "el establecimiento no ha definido realizar un término anticipado" del año escolar.

Sin embargo, advirtió que "no es posible asegurar" que las licenciaturas, graduaciones y premiaciones "puedan desarrollarse según lo planificado".

El colegio agregó que trabaja en "mecanismos de nivelación y recuperación pedagógica" para los estudiantes con aprendizajes pendientes. La carta no hace referencia a la negociación con los trabajadores.