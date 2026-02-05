Designan administrador provisional para el Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar

Para "garantizar la continuidad del servicio educativo y proteger el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes", la Superintendencia de Educación anunció la designación de un administrador provisional en el Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar.

"Frente a la situación que afecta al colegio, se ha dispuesto la designación de Teobaldo Uribe Vergara como administrador provisional del establecimiento, para asegurar la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la normativa (...) desde el 5 de febrero de 2026 hasta febrero de 2027", publicó la autoridad educacional.

La superintendencia enfatizó que "si bien se trata de un conflicto entre privados, la institucionalidad ha estado presente de manera sostenida, realizando un monitoreo sistemático del proceso judicial y de las acciones emprendidas por la sostenedora".

El Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar -particular subvencionado con más de 800 estudiantes, entre prekínder y IV Medio- enfrenta una quiebra económica a raíz de un juicio entre el sostenedor -la Fundación Educacional Santa María Mazzarello- y la Inmobiliaria Playa Mansa Cinco Norte, por el arriendo del terreno donde funciona el recinto, que suma una millonaria deuda.

De hecho, el edificio del colegio estuvo publicado a inicios de 2025 en el sitio Portalinmobiliario, para su venta, por 180.000 unidades de fomento.

"En este marco, la Superintendencia ha desarrollado dos procesos administrativos: uno relativo al contrato de arriendo del inmueble, que culminó con la revocación del Reconocimiento Oficial a partir de 2027 y la inhabilidad perpetua de la sostenedora y su representante legal (actualmente en apelación), y otro sobre el uso de recursos, que continúa en curso. Estas acciones reflejan que la institucionalidad está operando con rigor", agregó el ente fiscalizador.