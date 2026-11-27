Tras cinco horas de navegación, pescadores del Sindicato N°1 de Puerto Gala (Región de Aysén) llegaron hasta el Liceo Arturo Prat Chacón de Puerto Cisnes para concretar un proyecto que tomó más de un año de trabajo: incorporar la merluza austral de la pesca artesanal a la alimentación escolar.

La iniciativa, impulsada por Junaeb, las fundaciones Oceana y FoF, junto al proyecto GEF-FAO de Gobernanza Marino Costera, permitirá entregar 1.056 raciones de pescado en cinco establecimientos educacionales de Puerto Cisnes, Aysén y Coyhaique, utilizando cerca de 105 kilos de filete sin piel ni espinas.

"Hoy día vamos a comenzar a entregar más de 1.000 raciones de merluza fresca en nuestras escuelas, y eso es gracias a la colaboración y al trabajo conjunto entre las caletas artesanales, Junaeb y también las empresas locales. Eso nos va a permitir ofrecer una alimentación saludable, rica y, además, con pertinencia local", destacó Fernando Peña, director nacional de Junaeb.

Por su parte, Mario Raipani, socio del Sindicato N°1 de Pescadores de Puerto Gala, dijo que "estamos haciendo historia, porque en toda la historia de la pesca artesanal en nuestra región es la primera vez que se entrega este recurso a los niños de los colegios".

La incorporación de la merluza al Programa de Alimentación Escolar (PAE) fue posible tras un proceso de pruebas de preparación y procesamiento, que incluyó una evaluación con estudiantes de Puerto Cisnes, donde más del 80% aprobó el plato.

El producto cumplió los estándares de calidad y las exigencias sanitarias para su distribución, por lo que la merluza al horno se servirá dos veces al mes.

Además, las nuevas bases de licitación del PAE para 2027 permitirán incorporar merluza y otras especies de pescado en la región, abriendo la posibilidad de ampliar esta experiencia a más establecimientos educacionales.