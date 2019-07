Las iglesias se unen para rechazar que Religión sea electivo en los colegios

Las iglesias y comunidades religiosas de Chile se unieron para rechazar que la asignatura de Religión pase a ser electiva, un cambio al curriculum escolar de tercero y cuarto medio establecido por el Consejo Nacional de Educación (CNED).

Se trata de una acción conjunta inédita expresada a través de un inserto en el diario El Mercurio, una declaración firmada por la Conferencia Episcopal de Chile, el Comité Nacional de Educación Evangélica, el Centro Islámico de Chile, la Comunidad Judía de Chile, la Corporación de Cultura y Beneficencia Islámica, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia Bautista de Chile, la Iglesia Luterana de Chile y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

En el texto hicieron un llamado al CNED a "reconsiderar su reciente decisión y no traspasar la asignatura de Religión del Plan Común Obligatorio al Plan Electivo para los estudiantes de tercero y cuarto marco".

"Esta solicitud la realizamos en el marco de reconocer que la clase de religión es el espacio curricular privilegiado para atender y formar las dimensiones espiritual, ética y moral de la persona humana del estudiante", explicaron en el inserto que apareció el fin de semana en el matutino.

Las iglesias chilenas enfatizaron que "la clase de Religión contribuye a la formación de un ciudadano democrático, responsable, ético, crítico, libre, solidario, con visión de cultura y religiosidad de la sociedad en que vive. Además, contribuye y genera las bases para el desarrollo individual del conocimiento disciplinar de cada estudiante aportando a un saber mucho más amplio y equilibrado".

El inserto de las iglesias que apareció en El Mercurio.

Por lo tanto, argumentan, el convertir al ramo en electivo "crea una competencia artificial y desigual, propiciando, en la práctica, su eliminación del currículo, reduciendo el conocimiento disciplinar del educando, al privarlo de una formación integral y su desarrollo ético/social/cultural, que la propia Ley General de Educación declara perseguir, al consagrarlo como una finalidad de la misma".

"Tenemos muchos puntos de concordancia, más allá de los ritos"

El vocero de estas instituciones religiosas, el director del área de educación de la Conferencia Episcopal, Roberto Pavez, precisó a La Segunda que el inserto fue firmado por "los líderes de las diferentes iglesias".

"Nos debemos respeto y tenemos muchos puntos de concordancia, más allá de los ritos o prácticas diversas", aseveró.

Cubillos responde: "En enseñanza media elige el joven y no su familia"

La reacción de las iglesias chilenas tuvo respuesta este lunes desde el Ministerio de Educación: la ministra Marcela Cubillos defendió el cambio a la malla curricular realizado por el CNED.

"En enseñanza media elige el joven y no su familia", expresó la secretaria de Estado al vespertino, agregando que "el problema es que para los alumnos que eligen no tener Religión (96 por ciento en tercero y cuarto medio) el colegio no puede darles ninguna alternativa para aprovechar mejor ese tiempo".

Por ello, según la titular del Mineduc, "el cambio permitirá a los colegios ofrecer también en esas dos horas clases de Historia, Arte o Educación Física a los alumnos que no toman Religión. Y eso es positivo".