Municipalidad de Providencia confirma que el Liceo 7 será mixto en 2021

La Municipalidad de Providencia confirmó que desde el 2021 el Liceo 7 recibirá alumnos por primera vez en sus 80 años de historia, como había adelantado la alcaldesa Evelyn Matthei hace casi un año.

Cabe recordar que en abril del 2019, el Consejo Escolar del establecimiento decidió el cambio de monogénero a mixto mediante una votación, pero el Ministerio de Educación no lo autorizó para este año escolar.

Según precisa el comunicado del municipio, en verano se construyeron baños y camarines para hombres en el recinto, espacios que fueron la piedra de tope para conseguir el permiso el año pasado.

También se edificó una pasarela en altura, que permitirá un acceso más expedito al casino a estudiantes con movilidad reducida, obras que en conjunto tuvieron un costo estimado de 333 millones de pesos.

Se espera que más de 100 alumnos ingresen al liceo -todos para Séptimo Básico-, quienes estarán distribuidos entre los cinco cursos de ese nivel.

LICEO 7 SERÁ MIXTO 📚 Este cambio surge a petición del Consejo Escolar del Liceo 7, quienes a través de una votación realizada en abril del año pasado, determinó transformar al emblemático establecimiento de mujeres, en un liceo Mixto en 2021

Más info ➡️ https://t.co/ncyRw2Xpcv pic.twitter.com/5vNxtzYlyT — muni_provi (@Muni_provi) June 29, 2020

Otra modificación será hecha al nombre que ha llevado por ocho décadas, pasando a llamarse "Liceo N°7 de Providencia, Luisa Saavedra" de ahora en adelante.

"Estamos cumpliendo con un anhelo de la comunidad escolar del Liceo y estamos felices de que se haga realidad", expresó la alcaldesa de Providencia tras la aprobación del Mineduc.

Matthei remarcó que "soy una ferviente defensora de la educación mixta y en el hecho de avanzar en una educación mixta por los beneficios que ésta tiene para la comunidad escolar. Pero esto no se trata de lo que a mí me parece, sino de lo que la comunidad prefiere. Este cambio no ha sido una imposición, sino algo que la propia comunidad educativa ha querido".

Será el tercer establecimiento de la comuna en convertirse en mixto, después de que el Liceo Bicentenario Arturo Alessandri y el Liceo José Victorino Lastarria lo concretaran en 2018 y 2019, respectivamente.