Padre de escolar con discapacidad agredido culpa a colegio: "Ni ellos sabían qué pasó"

El padre del escolar con discpacidad que fue brutalmente agredido en el colegio María Reina Inmaculada de Isla de Maipo, Bayron Vieytes, culpó al establecimiento de lo sucedido al sostener que fue él mismo el que tuvo que informar sobre la situación y que ellos no "sabían qué pasó".

El menor agredido -que tiene espina bífida, por lo que su movilidad es reducida- ya le había comentado a su madre que estaba sufriendo bullyng, pero su colegio no habría tomado acciones.

En entrevista con T13, el padre del afectado relató que "la mamá de mi hijo me avisa que la niña que grabó el video se lo mandó a ella, y yo veo el video y dije: 'voy a hablar al colegio, esto no puede ser'. Voy al colegio y no hay respuesta, ni ellos sabían qué pasó. Fui yo el que informé al colegio de lo que estaba pasando. Vieron las dimensiones de que él tiene una colostomía y lo gravísimo que es si recibe un golpe".

"Yo no voy hacia el niño, yo voy hacia el colegio, porque nosotros como padres confiamos en entregar a mi hijo, él tiene una escoliosis severa y mi temor siempre fue cuando le tocara ir al colegio. El bullying desde hace un año que mi hijo está recibiendo, el bullying por el que no ha actuado el colegio como corresponde", manifestó Vieytes.

"A mí me duele porque me dice 'papá, quiero ir' y ¿qué le puedo decir a mi hijo?. Yo no lo pude cuidar cuando le pegaron y me duele, me duele", expresó.

SUPERINTENDENCIA INTERPUSO UNA DENUNCIA DE OFICIO

La Superintendencia interpuso una denuncia de oficio y se investigará las responsabilidades del establecimiento educacional y de los padres del menor agresor, respetando la integridad de ambos.

Al respecto, el superintendente de Educación, Mauricio Farías, adelantó que van a "pedirle al establecimiento que entregue la información, cómo se atendió, si se realizaron los protocolos que deben realizarse y que están dentro del reglamento interno del establecimiento, que deben estar ceñidos a la normativa educacional y ver, porque en este, yo decía, un debido proceso tiene que haber.

"Esto quiere decir levantar la información de ambos partes o de las distintas partes que estén, ver que se está resguardando el derecho de todos, no sólo de un niño, que podría en este caso ser el agredido, sino también de los otros niños", agregó.

El colegio también se pronunció ante el hecho mediante un comunicado e infomaron que: "Frente a los hechos de violencia difundidos a través de redes sociales y ocurridos en la dependencias de nuestro establecimiento, manifestamos nuestro rechazo absoluto, reconfirmando el compromiso por la resolución pacífica de conflictos y el diálogo como los únicos mecanismos válidos".

"Actualmente se han activado los protocolos indicados en nuestro reglamento, atendiendo el carácter formativo que, como institución educativa, poseemos", agregó la institución escolar.

"VAMOS A CITAR AL MINISTRO CATALDO A LA COMISIÓN DE DISCAPACIDAD"

La diputada y presidenta de la Comisión de Discapacidad de la Cámara, Catalina del Real (Republicanos), indicó que "estamos ante un hecho terrible de la mayor gravedad que lamentamos y condenamos categóricamente. Vamos a citar el próximo martes al ministro Cataldo a la Comisión de Discapacidad de la Cámara para que nos informe detalladamente sobre esta situación, las medidas que se están adoptando y los protocolos en estos casos tan graves".

"También extenderemos una invitación al padre del menor agredido para que exponga en la Comisión y podamos generar las instancias de solución", agregó la legisladora.

En tanto, la Defensoría de la Niñez y otros organismos de educación han solicitado detener la difusión del video a fin de resguardar la integridad de los menores involucrados.