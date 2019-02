Refinadas listas de útiles escolares incluyen mats de yoga y iPads

Mats de yoga, iPads y celulares son algunos de los productos requeridos en las listas de útiles escolares de colegios particulares, pagados y municipales, que llaman la atención su especificidad y refinamiento.

El Mercurio revisó los listados de 14 instituciones para cuarto básico y tercero medio, entre ellos el del colegio Kent School de Providencia, que pide un notebook que se puede adquirir en el establecimiento.

Este colegio también indica ciertas marcas para implementos tradicionales, pero asegura que si compran de otra "ellos igualmente serán aceptados"; es decir, no se trata de una exigencia, como lo prohíbe el Sernac.

Otros establecimientos, como el Tabancura de Vitacura, hablan del uso de un iPad "de cualquier tamaño, quinta generación o superior", mientras que el Colegio Alicante del Sol de Puente Alto pide un mat de yoga para Educación Física de cuarto básico.

También se destacan hojas para termolaminadora, pendrives, celulares, audífonos, pelotas de tenis y bolsas de plástico herméticas, entre otras rarezas.

"Excentricidades"

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, aseguró al matutino que "lo único que puede explicar pedidos extraños es que existan programas específicos que los justifiquen".

Coincidió con Aguilar el titular de la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados (Amdepa), Eduardo Catalán, quien indicó que "todo este tipo de excentricidades que están pidiendo es una forma de que los padres entreguen más cosas al sistema que este tipo de colegios deberían cubrir".

Subsecretario: Es importante la sintonía entre el proyecto y las familias

El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, comentó a Cooperativa que, dependiendo de las características del proyecto educativo, "muchas veces se requieren apoyos que van en esa línea".

"Allí es donde es muy importante que exista sintonía entre las características del proyecto, los medios que usa y las familias que optaron por el establecimiento", agregó.

Asimismo, cuando se trata de textos escolares que a menudo no son financiados por los colegios, el subsecretario indicó que si "la familia no está en condiciones de pagarlo, siendo un establecimiento gratuito, tiene la obligación de ponerlo a disposición", pero ello no es así en establecimientos particulares.

Por otro lado, en caso de que las exigencias de las listas escolares sean muy altas, considerando la naturaleza de las instituciones, Figueroa sugiere que padres y apoderados se organicen para presentar su descontento.

"Es muy importante que a través de los centros de padres tengan vínculos y relaciones directas con los colegios para que éstos también entiendan las necesidades de su familia, las complejidades económicas que pueden tener las exigencias que se están haciendo, y compatibilizarse incluso para efectos de la compra de libros", explicó el subsecretario a Una Nueva Mañana.

Además, rechazó por completo la exigencia de marcas determinadas, "salvo que, por razones muy específicas y justificadas de salud o ciertos riesgos asociados, se requiera una característica específica".