Santiago Centro: Matrículas en colegios públicos cayeron drásticamente en 10 años

Los colegios municipales de Santiago Centro -ahora dependientes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP)- han experimentado una drástica caída desde el año 2010, pasando de 37 mil estudiantes inscritos a 27 mil en 2025.

La disminución de 10 alumnos matriculados afecta especialmente a los denominados "liceos emblemáticos". Entre 2019 y 2025, las cifras revelan un éxodo significativo en dichos recintos:

Instituto Nacional : Reducción de 1.187 alumnos.

: Reducción de 1.187 alumnos. Liceo de Aplicación : Pérdida de 1.054 estudiantes.

: Pérdida de 1.054 estudiantes. Internado Nacional Barros Arana (INBA): Caída drástica de 1.287 a tan solo 769 matriculados.

¿Violencia escolar o demografía?

Tradicionalmente, se ha señalado a la violencia escolar, las tomas y la suspensión de clases como los principales responsables de la disminución de matrículas en los liceos públicos de Santiago Centro.

Sin embargo, la directora ejecutiva del SLEP Santiago Centro, Paula Retamales, afirmó que el fenómeno no sólo afecta a los colegios públicos: "Nosotros vemos que la matrícula particular de la comuna también cayó lo mismo que nosotros: cayó en un 18% y, la nuestra, la educación pública, cayó en un 19%".

"Ahí se ve que tiene que ver con un comportamiento más sociodemográfico y no exclusivamente al tema de la violencia. Sin duda puede ser una variable, pero es una más entre otras, porque los particulares también están cayendo en su matrícula, particularmente en Santiago, no así en el territorio de la Región Metropolitana", enfatizó.

"Tal vez la violencia es un factor, pero sin duda no es el único, porque eso también se está replicando en sostenedores particulares que no tienen situaciones de violencia", subrayó la funcionaria.

Retamales también confirmó que el Instituto Nacional y el Liceo 1 Javiera Carrera ya cuentan con sus matrículas completas para el próximo ciclo escolar.

En contraste, otros liceos emblemáticos alcanzan actualmente un 75% de ocupación de sus vacantes, por lo que la funcionaria indicó que espera que estas cifras mejoren durante el proceso de matrícula final, que concluye en marzo.