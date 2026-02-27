"Súper Lunes": Aumentará la frecuencia de las micros, metro y trenes en la Región Metropolitana

Con el fin de la temporada estival y el retorno a las actividades laborales y académicas, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció el despliegue del "Plan Marzo 2026" para enfrentar la alta demanda de transporte en Santiago y otras ciudades del país.

La principal medida para enfrentar el denominado "Súper Lunes" es el incremento en la oferta del transporte público. El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, confirmó que se pondrá fin al plan estival para retomar la capacidad total de la flota.

"A partir del lunes vamos a sumar más de 1.200 buses al sistema de funcionamiento acá en la Región Metropolitana con un 25 por ciento de refuerzo", detalló la autoridad.

El Metro de Santiago, en tanto, aumentará su oferta en un 14 por ciento, y el servicio Tren Nos-Estación Central (EFE) operará con frecuencias de 6 minutos en hora punta y 10 minutos en hora valle.

Gestión de tránsito y semáforos en tiempo real

Para evitar los nudos viales, la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) monitoreará más de 20 puntos críticos de congestión en la capital. Gracias a que el 90 por ciento de la red de semáforos está conectada, se podrán realizar ajustes remotos según el flujo vehicular.

"Nosotros le podemos entregar información a los operadores para dar más tiempo, por ejemplo, a un semáforo, o acortarlos para darle fluidez a las personas", explicó Daza.

Seguridad Escolar: ¿Cómo elegir un transporte legal?

Un pilar fundamental del regreso a clases es la seguridad de los menores. Las autoridades lanzaron la Guía de Transporte Escolar 2026, instando a los apoderados a ser los primeros fiscalizadores. La herramienta clave es el RENASTRE (Registro Nacional de Transporte Escolar).

El Subsecretario enfatizó la importancia de verificar la legalidad del servicio en el sitio fiscalizacion.cl. "Usted inscribe la patente y le va a aparecer el historial del vehículo, que tiene que estar en el Registro Nacional de Transporte para ser un transporte escolar oficial. Eso da garantía de seguridad y revisiones técnicas al día", explicó.

Además, recordó que los conductores deben portar una tarjeta de identificación visible con su fotografía y que, en caso de transportar a más de cinco niños de nivel prebásico, es obligatoria la presencia de un acompañante adulto.

El calendario de marzo: No todo ocurre el lunes 2

Aunque el lunes 2 de marzo marca el inicio administrativo, la autoridad advirtió que la presión sobre la ciudad será gradual.

"El miércoles entran masivamente los colegios y yo diría que vamos a tener un día mucho más congestionado el lunes 9, por el ingreso de alumnos de la educación superior", vaticinó Jorge Daza.

El llamado final de las autoridades es a priorizar el transporte público para reducir la congestión y a utilizar herramientas como la app Red Movilidad y los reportes de Transporte Informa para planificar los viajes y evitar retrasos en este inicio de año.