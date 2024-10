Tragedia en el INBA: Académica acusó que hay responsabilidad de quienes hoy gobiernan el país

La economista Michèle Labbé se refirió en El Primer Café al accidente con artefactos incendiarios que ocurrió este miércoles en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), que dejó a una treintena de alumnos heridos, algunos de máxima gravedad, y responsabilizó a las actuales autoridades del Gobierno.

La académica de la Facultad de Economía de la U. San Sebastián precisó que "aquí se trata de una responsabilidad de los adultos y, entre los adultos, los que están gobernando hoy día nuestro país".

"Hubo una frase que a mí me quedó grabada: 'gracias cabros'... ¿Por tirar molotov en la calle? ¿Por quemar? Eso lo dijo nuestro actual Presidente", haciendo referencia a la época del estallido social de octubre del 2019. "Eso es incitar la violencia. Todos aquellos que incitaron la violencia, que hicieron oídos sordos y ojos ciegos ante la violencia, son responsables de lo que pasó el día de ayer"

Asimismo, apuntó a que también "se sientan responsables los padres, porque muchos de ellos sabían de esto y los apoyaban".

"No se puede justificar nunca la violencia, y eso da lo mismo que tú me digas 'oye, pero es que están inconformes con las condiciones sociales' (...). O sea, nosotros no somos el país más pobre o más desigual del mundo (...). Nosotros somos un país de ingreso medio alto, que nos hemos estancado y que eso puede generar mucha frustración, pero eso no implica y ni da permiso a nadie, niños ni adultos, de ejercer la violencia para lograr sus objetivos", declaró Labbé.

Asimismo, la directora del Centro de Estudios Financieros de la U. de Los Andes, Cecilia Cifuentes, recordó en El Primer Café que "cuando empezó este clima tan violento, sobre todo en los liceos emblemáticos, yo me acordé de un dicho que dice 'siembra vientos y cosecha tempestades'. Y efectivamente, aquí hay mucho más responsabilidad de los adultos que de estos jóvenes, que de alguna manera les validaron esta violencia".

"Sabemos que hay apoderados que han estado detrás de esta, y creo que en eso hemos fallado como sociedad, en el fondo", puntualizó.

La académica indicó que, sobre las expectativas de estos jóvenes, "esto es bien lamentable, porque hace algunos años atrás, los jóvenes que estaban en esos liceos emblemáticos tenían buenas perspectivas de futuro, ellos eran estaban acorde con este discurso de la meritocracia", pero acusó que la calidad de la educación en esos colegios "se destruyó por la violencia".

"Creo que aquí, hace mucho tiempo atrás, los adultos como sociedad fuimos muy permisivos con las formas para expresar el descontento. Obviamente el descontento se puede manifestar, pero hay que tener mucho cuidado con la forma", reflexionó.