Corte respaldó cancelación de matrícula de alumno que acumuló más de 40 anotaciones negativas

La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó de manera unánime la cancelación de la matrícula de un estudiante de Curanilahue para el año 2026, luego de que acumulara más de 40 anotaciones negativas durante el período escolar.

Entre los hechos considerados más graves aparecen el porte de navajas al interior del establecimiento en al menos dos ocasiones, además de una agresión física contra un compañero que terminó con lesiones constatadas en el hospital de la comuna. También se incluyeron insultos, lenguaje obsceno y gestos de connotación sexual dirigidos a docentes y compañeras.

En el fallo, el tribunal concluyó que el establecimiento sí aplicó medidas de apoyo antes de tomar la decisión. Entre ellas se consideraron reuniones periódicas con la apoderada, seguimiento conductual y un plan de acompañamiento emocional y pedagógico para el alumno.

La resolución sostiene que el colegio realizó esfuerzos para apoyar al estudiante tanto en el ámbito escolar como psicológico, descartando una falta de acción por parte del recinto educacional. Además, indicó que tener necesidades educativas especiales no impide que un alumno deba cumplir el reglamento interno ni quedar sujeto a sanciones disciplinarias.

El documento judicial también detalla que durante 2024 el estudiante protagonizó episodios reiterados de gravedad, incluyendo el ingreso de armas blancas al colegio y conductas que afectaron la convivencia escolar. A eso se sumaron 42 anotaciones negativas en el año, lo que, según el fallo, reflejó un comportamiento persistente en el tiempo.

Finalmente, la corte concluyó que el Colegio Particular Continental de Curanilahue actuó dentro de sus facultades disciplinarias y que la medida de no renovar la matrícula estuvo basada en antecedentes objetivos, priorizando la seguridad y la convivencia de la comunidad escolar.