Crisis de alfabetización en Chile: Más de 400 mil personas no saben leer

Chile enfrenta un desafío educativo de doble vía: por un lado, una brecha de analfabetismo que se niega a desaparecer en los sectores más aislados y, por otro, una crisis de comprensión lectora que se agrava a medida que los niños avanzan en el sistema escolar.

Según las proyecciones del Censo 2024 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), existen más de 405.000 personas en el país que no saben leer ni escribir, de las cuales cerca de 81.000 son menores en edad escolar.

El analfabetismo: Una barrera para el mundo laboral

El exministro de Educación Marco Antonio Ávila señaló que "sigue siendo un desafío para que muchas de estas personas puedan acceder a un empleo, al mundo del trabajo, y finalmente también a una realización personal, la educación también permite esto".

Sin embargo, el problema no termina con saber leer, la capacidad de entender lo que se lee está en niveles críticos dentro del sistema escolar. Los últimos datos del SIMCE 2025 muestran que la brecha se ensancha conforme los alumnos crecen: mientras que en cuarto básico el 27% de los alumnos se ubica en el nivel "insuficiente", la cifra escala al 42% en octavo básico y llega a un alarmante 48% en segundo medio.

La directora del Laboratorio de Aprendizaje de la Universidad Andrés Bello, Carmen Gloria Garrido, explicó que "gran parte de este problema se explica por desigualdades sociales, territoriales. Las tasas de analfabetismo tienden a concentrarse ciertamente en sectores con mayores niveles de pobreza, zonas rurales o más aisladas, donde el acceso a veces a los recursos educativos suele ser más limitado."

Un desafío a nivel continental

La realidad chilena es un reflejo de una crisis que afecta a toda la región. Datos de la UNESCO indican que el 44,3% de los estudiantes de tercer grado en Latinoamérica y el Caribe se sitúan en el nivel más bajo de lectura.

Ante este panorama, Chile ha comenzado a articular esfuerzos con otros países, como su reciente participación en el encuentro "Alfabetización, Equidad y Futuro" en Brasil, buscando establecer una red latinoamericana que garantice que todos los niños aprendan a leer y escribir con fluidez y comprensión antes de terminar su ciclo básico.

"Cuando asumimos como Gobierno, el sistema educativo presentaba importantes desafíos en materia de aprendizaje, y hemos logrado avanzar en la recuperación", aseguró la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, apuntando que "los resultados del SIMCE nos muestran que esta tendencia se está consolidando con mejoras y una estabilización de los niveles de aprendizaje".

Para la autoridad, esto "da cuenta de que políticas transversales, como la reactivación educativa, están dando los resultados esperados, y ofrece distintas alternativas para que quienes no completaron su escolaridad puedan retomar sus trayectorias educativas. Entre ellas, destaca el plan de alfabetización Contigo Aprendo, una iniciativa presente en todo el país que en más de dos décadas, ha beneficiado a más de 160 mil personas en nuestro país".