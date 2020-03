Diputada pidió incluir programación educativa en canales de televisión abierta durante estado de catástrofe

La diputada Camila Rojas (Comunes), presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, presentó un proyecto de resolución para que todos los canales de televisión abierta deban incluir programación educativa mientras dure el estado de catástrofe decretado la semana pasada por el Presidente Sebastián Piñera, debido a la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus.

La iniciativa propone que estos espacios educativos existan dentro de la parrilla programática de todos los canales abiertos, en una suma no menor a dos horas diarias por cada uno, asegurando que entre las 08:00 y las 20:00 horas siempre se emita este tipo de contenido, visado por el Ministerio de Educación.

La parlamentaria frenteamplista argumentó que como "internet no llega a todo el territorio, la forma más democrática de asegurar el acceso de todas y todos los niños a la educación durante esta emergencia es a través de la televisión".

Aquello, comentó Rojas, provoca que el programa de aprendizaje remoto del Mineduc, ante la suspensión de las clases presenciales, "enfrente serias dificultades para su implementación, y que existan niños, niñas y adolescentes del país que queden simplemente a la deriva en sus aprendizajes".

Asimismo, apuntó que ante la información permanente en la TV sobre la emergencia por el coronavirus, "es necesario contener y aliviar con contenidos educativos, apoyando así a quienes cuidan a los niños y niñas"; y valoró, en ese sentido, que el matinal de TVN, "Buenos Días a Todos", incluya desde esta semana un bloque con contenido educativo patrocinado por el Mineduc: "Es una buena iniciativa, pero aún insuficiente", consideró.

En tanto, sostuvo que "apoyar con conexiones de internet gratuitas, que es lo que anunció hoy el Presidente Piñera, no es suficiente para asegurar contenidos educativos a todas y todos los niños de Chile, porque hay muchas localidades que no poseen conectividad a internet ni a teléfono, sobre todo en los sectores de menos ingresos o en las zonas rurales. No podemos dejar en la exclusión a las niñas, niños y adolescentes de estas zonas".

El proyecto de resolución también cuenta con la firma de los diputados Alejandro Bernales (PL), Sebastián Torrealba (RN), Carolina Marzán (PPD), Amaro Labra (PC), Juan Santana (PS), Diego Schalper (RN), Hugo Rey (RN), Camila Vallejo (PC), Jaime Bellolio (UDI) y Gonzalo Winter (CS).