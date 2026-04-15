"Escuelas protegidas" logró su primer avance en la Cámara de Diputados

Un primer paso dio este miércoles en el Congreso el proyecto de "Escuelas protegidas", mientras persisten las dudas sobre su implementación en los recintos educacionales.

La Comisión de Educación de la Cámara Baja apoyó la idea de legislar el proyecto por 10 votos a favor y tres en contra, correspondientes a los diputados Daniela Serrano (PC), Juan Santana (PS) y Emilia Schneider (FA).

Esta iniciativa permite la revisión de mochilas y bolsos, y la revisión de vestimentas por parte de Carabineros, además de eliminar la posibilidad de acceder a gratuidad por cinco años para estudiantes condenados por delitos, junto con dar la potestad a los establecimientos para expulsar y suspender matrículas en casos de disturbios.

El diputado Luis Pardo (RN) comentó que "una huelga estudiantil, por muy democrática que haya sido la votación que la consagra, no por eso es una huelga legítima ni menos aún es una huelga legal. Creo que parte de lo que estamos viviendo deriva justamente de esa extensión de la legitimidad con la que se ha adornado esta denominada democratización de la educación y que es la que justamente ha sido responsable de gran parte del desborde de violencia".

Por su parte, el republicano Diego Vergara agregó: "Entiendan que cuando revisen mochilas si saldrá una pistola a lo mejor en alguna región o alguna provincia, pero no vamos a tener arsenales, tampoco vamos a tener en los colegios filas de revisión como para aumentar el trabajo de los asistentes de la educación o en los profesores. Es electivo, a alumnos que los profesores conocen".

Justificando su rechazo al proyecto, la diputada Schneider llamó a poner "límites y bordes a las revisiones y procedimientos, sobre todo para niños y niñas menores de cierta edad, porque no es lo mismo hacerle un control tan intrusivo a un niño de cinco años que a un adolescente y eso nadie lo puede negar".

"Este proyecto no tiene financiamiento y le tira toda la responsabilidad a las escuelas, a los establecimientos educacionales y realmente no va a resolver el problema de la violencia. Yo llamo a que dialoguemos en serio, salgamos del panfleto, salgamos de la cuña fácil", recalcó.

Gobierno valoró avance

Desde el Ejecutivo, la ministra de Educación María Paz Arzola indicó que "no es nuestro afán sobrecargar a los establecimientos educativos de responsabilidades que los excedan o que no puedan hacerse cargo, y es por eso que las facultades que hemos incorporado en este proyecto son voluntarias y tienen que adecuarse en función de la realidad de cada establecimiento".

"Nosotros queremos ponerlas a disposición para que los establecimientos y las comunidades puedan responder a sus propias necesidades", detalló.

Arzola confirmó que se están estudiando líneas de financiamiento para la instalación de pórticos detectores de metales.

El proyecto de "Escuelas protegidas" seguirá su trámite mañana y la próxima semana deberá ser visto en la Sala.