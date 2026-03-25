Estudiantes llaman a movilizarse por corte a presupuestos en educación

Movimientos estudiantiles convocaron a una manifestación en contra de los recortes presupuestarios en educación anunciados por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Asimismo, el llamado es a marchar por la disminución de la gratuidad para mayores de 30 años y el reforzamiento en el cobro del CAE, incluidos en el Plan de Reconstrucción Nacional. Además, del alza en el precio de los combustibles.

"Quieren recortar la gratuidad para los mayores de 30 años, quieren perseguir a los deudores del CAE, quieren recortar la beca Junaeb y, como pudimos ver, alzaron los precios de los combustibles. Todas estas medidas precarizan la vida de los estudiantes y sus familias", señaló Arantza Díaz, vocera de la Red de Solidaridad Estudiantil.

En esa línea, criticó que "la falsa austeridad es realmente avaricia, porque mientras los que tienen más siguen ganando, el pueblo sigue perdiendo. Hacemos un llamado a todos los estudiantes a seguir articulándose y movilizándose, porque estaremos alerta a cada movimiento que haga el gobierno de Kast".

Desde la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la vocera Ignacia Villalobos, apuntó que "ya nos hemos estado movilizando, nos movilizamos siempre que fuese necesario, pero además es innegable que cuando se están amenazando la gratuidad, aunque sea a mayores de 30 años, nosotros vamos a salir a la calle. Y tampoco es comparable el nivel de amenaza. Ha habido marchas, hubo todos los cuatro años y van a seguir habiendo".

La convocatoria es para mañana a partir del mediodía desde el exCongreso Nacional hasta las afueras del Ministerio de Educación.