Negociación ramal retirada por el Gobierno: ¿En qué consiste y por qué es relevante?

La negociación colectiva ramal, también conocida como negociación multinivel, ha vuelto al centro del debate en Chile tras el reciente retiro por parte del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de un proyecto de ley que buscaba regularla.

Este mecanismo, considerado un derecho fundamental y una herramienta clave para el diálogo social por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), propone un marco de negociación que va más allá de la empresa individual para establecer condiciones laborales y salariales en todo un sector o rama económica.

¿Qué es la negociación ramal?

Según explicaba hace un tiempo el ahora ministro del Trabajo, Tomás Rau, en un informe encargado por la Sofofa, la negociación ramal es "aquella negociación colectiva que se lleva a cabo a nivel de un sector o rama de la economía, estableciendo pisos mínimos que se aplican a todas las empresas o trabajadores de dicho sector".

Desde la perspectiva de expertos, la negociación colectiva es "un derecho fundamental, un mecanismo del diálogo social a través del cual los empleadores, sus organizaciones y los sindicatos pueden convenir salarios justos y condiciones de trabajo adecuadas".

Este enfoque también constituye la base del mantenimiento de buenas relaciones laborales.

El programa del gobierno anterior promovía activamente esta estructuración laboral, buscando fijar reglas obligatorias por área productiva y sector, con el fin de superar los marcos empresariales individuales y armonizar las condiciones laborales. (FOTO: ATON)

La OIT, además, destaca que los programas de negociación multinivel abordan habitualmente "los salarios, el tiempo de trabajo, la formación y capacitación profesional, la seguridad, la salud en el trabajo y la igualdad de trato".

Esta modalidad contrasta con la negociación colectiva a nivel de empresa, que es la forma predominante en Chile, al buscar establecer estándares que beneficien a todos los trabajadores de un sector, independientemente de la empresa específica.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) también apoya esta visión, indicando que la negociación ramal "es un mecanismo para establecer pisos mínimos salariales y de condiciones laborales entre las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores en un sector específico".

Proyecto Descartado

El proyecto de ley, impulsado por el gobierno anterior del Presidente Gabriel Boric, buscaba modificar el Código del Trabajo para regular este sistema de negociación colectiva multinivel.

Según explicó Jorge Redondo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, el programa del gobierno de Boric "establecía promover la noción ramal o por área de productividad o por sector".

La administración actual fundamentó la decisión de archivar la iniciativa legal en la potencial afectación que generaría en las pequeñas y medianas empresas nacionales. (FOTO: ATON)

"Esto es que ya no se negocie a nivel de la empresa, sino que se negocie en un nivel más cupular, por área de productividad, por sector, que fijara ciertos estándares de contenido obligatorio para todas aquellas empresas que se encuentran situadas en esa posición", enfatizó el experto.

Sin embargo, el proyecto fue descartado por el Ejecutivo actual, que, entre las explicaciones que da, dice que complicaría particularmente a las pymes.

Miradas internacionales: Modelos exitosos de negociación ramal

Pese a las complejidades, la negociación ramal es un modelo extendido globalmente. Un análisis comparado de la Biblioteca del Congreso distingue al menos tres grandes modelos: