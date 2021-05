El ministro de Educación, Raúl Figueroa, no dio por hecho la realización del Simce este 2021, luego de que fuera suspendido por primera vez en su historia el año pasado debido al Covid-19. "El Simce de este año solo se va a llevar a cabo en la medida que sea compatible con las condiciones sanitarias", señaló en Cooperativa, remarcando que "si no se puede, simplemente no se hace, y si se dan las condiciones, creemos que es importante que se haga, porque es clave tener información de cómo la pandemia ha impactado" el aprendizaje de los estudiantes.

