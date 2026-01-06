Con importantes desafíos en materia de infraestructura, economía y seguridad escolar, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro da comienzo a su gestión, logrando de esta manera la habilitación de más de la mitad de los servicios a nivel nacional, marcando una nueva etapa para la educación pública.

El servicio contempla inversiones millonarias para la mantención de establecimientos, junto con un plan de formación pedagógica orientado a reducir brechas de aprendizaje.

Revisa todos los detalles en el informe de Daniela Sáez.

LEER ARTICULO COMPLETO