Por primera vez, la edición de verano del Día de los Patrimonios se realizará a nivel nacional con actividades gratuitas pensadas tanto para quienes vacacionan en sus ciudades como para quienes viajan a otras zonas del país.

La iniciativa es organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y contempla una programación que incluye talleres interactivos, rutas patrimoniales, artesanía, cine, gastronomía, música y poesía. El detalle de las actividades, incluidas aquellas que no requieren inscripción previa, está disponible en www.diadelospatrimonios.cl y en las carteleras locales.

Conoce más detalles en la nota del periodista Matías Ojeda.

