Mineduc y Junaeb inician entrega masiva de textos y útiles escolares

Con el inicio del año escolar 2026, el Ministerio de Educación (Mineduc) y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) han desplegado un operativo para garantizar la entrega de cerca de 28 millones de artículos de oficina y más de 15 millones de ejemplares de textos escolares a estudiantes de todo el país.

Con una inversión total que supera los 15 mil millones de pesos, la distribución de los textos escolares se estructuró en dos fases: "masiva" y "ajuste". La primera etapa comenzó el 4 de febrero y se espera que, para el 10 de marzo, los establecimientos ya cuenten con su material.

El 11 de marzo comenzará la denominada "etapa de ajuste". Este proceso es para cubrir los faltantes que puedan surgir debido a cambios de última hora en la matrícula de los colegios, asegurando que ningún alumno quede fuera del beneficio estatal.

Al respecto, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arrate, destacó la eficiencia del proceso y la capacidad de respuesta ante imprevistos: "Nosotros ya comenzamos la distribución y el día 10 de marzo se llega al gran porcentaje, de alrededor del 98%".

Sobre la entrega del material, destacó la labor de las direcciones provinciales de Educación, que "van gestionando la entrega de textos cuando es necesario a los establecimientos que requieren ajustes", sostuvo la subsecretaria, quien recalcó que existe un remanente de textos en caso de emergencias que puedan afectar el material.

Este año, el catálogo incluye 70 títulos, de los cuales ocho son nuevas creaciones y 62 corresponden a reimpresiones actualizadas, alcanzando tanto a estudiantes como a docentes de todo el sistema escolar.

Por su parte, la Junaeb inició la entrega de sus sets —que incluyen cuadernos, reglas, lápices y materiales de geometría— a mediados de febrero. La estrategia busca agilizar el proceso, comenzando por las regiones más alejadas del país.

Camila Rubio, directora nacional de Junaeb, explicó las prioridades territoriales de esta entrega masiva, que beneficia a más de 2 millones de niños y niñas: "Empezamos a enviar a las zonas más extremas: Arica, Tarapacá, Aysén y Magallanes, para poder llegar con tiempo".

Respecto de las fechas, precisó que la entrega tiene como plazo máximo el 10 de abril para aquellos lugares donde exista alguna dificultad logística, aunque la distribución masiva se concretará durante marzo. Añadió que otras zonas priorizadas son las regiones de Ñuble y Biobío, que fueron afectadas por los incendios.