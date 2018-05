ACES: "No nos vamos a cansar de exigir la renuncia del ministro Varela"

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) volvió a pedir la renuncia del ministro de Educación, Gerardo Varela, de quien aseguran "no está capacitado" para enfrentar las movilizaciones feministas y reiteraron las críticas por "no responder a las demandas" de los estudiantes.

"No nos vamos a cansar de decir que exigimos la renuncia no sólo de Tomás Henríquez (jefe jurídico del Mineduc), sino también de Gerardo Varela, personas que no están capacitadas para sobrellevar lo que estamos viviendo hoy en día", en relación a la ola de manifestaciones y tomas feministas en liceos y universidades, expuso la vocera de la ACES, Amanda Luna.

Asimismo, "entendemos que (ellos) no se han hecho cargo ni han salido a responder las demandas y nuestras exigencias. Necesitamos que salgan del Gobierno", fustigó.

Los secundarios agrupados en esa asamblea sostienen una reunión este sábado con el objetivo de definir demandas concretas y próximas movilizaciones.

Amanda Opazo, vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), manifestó que la agenda no incluye "la educación escolar, sino que solamente lo suma, lo cuelga, al tema del protocolo través de las universidades estatales, lo cual creemos que no es suficiente ni resuelve los problemas generales que hoy en día tiene la educación pública, la educación escolar en general con las demandas de género".

El encuentro tiene lugar en el liceo Manuel de Salas, que sería tomado el próximo lunes y se sumaría así a los liceos Lastarria -que el próximo año será mixto-, Tajamar y Amunátegui, que siguen en esa condición.

En tanto, la otra agrupación de secundarios, la Cones, también lleva a cabo su propia reunión durante esta jornada.

Los cuestionamientos al ministro Varela se han acrecentado en las últimas semanas principalmente por sus dichos, como en los que se refirió a los casos de acoso y abuso sexual como "pequeñas humillaciones"; sin embargo, se excusó días después apuntando que fue "malinterpretado".