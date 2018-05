Consejo de Rectores: "El sexismo es un primitivismo"

El vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle, dijo a Cooperativa que "nadie puede poner en discusión la legitimidad política y cultural" de la demanda feminista, que ha llevado en las últimas semanas a miles de estudiantes a involucrarse en protestas y tomas de espacios escolares y universitarios.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Valle afirmó que la reivindicación por la equidad de género es "del todo válida y necesaria", puesto que "Chile tiene un resabio cultural inaceptable".

"Chile tiene una tarea pendiente y aquí hay una gran oportunidad. Las jóvenes han ganado un punto que lo único que tenemos que hacer es, honestamente, reconocer. Yo creo que, a propósito de la educación no sexista, lo que debemos hacer es avanzar globalmente en una educación contra el sexismo, porque el sexismo es, finalmente, un primitivismo desde el punto de vista cultural, si eso importa un predominio o una dominación de un sexo respecto del otro", reflexionó el académico.

"La envergadura de esa denuncia ha sido suficientemente clara para que no permanezcamos haciendo lo mismo", advirtió el rector, e insistió en que "la sociedad chilena tiene en esto una deuda y lo mejor es reconocerla y sentirnos interpelados".

"Universidades a la vanguardia"

Por otro lado, "si vamos a contribuir a un sistema educacional distinto, las universidades, por su propia misión intelectual y cultural, deben estar, ojalá, en la vanguardia, y que no vayamos sólo sobre los temas de acoso –que son, ciertamente, una vergüenza para todos- sino también a corregir brechas de género en las carreras académicas, intervenir los currículum", agregó el rector de la Universidad de Valparaíso.

"Nosotros, como Consejo de Rectores, hemos hecho un llamado a que sean las propias comunidades universitarias las que, de manera participativa, transparente, inicien un diálogo lo más franco, crudo y directo posible, porque no podemos seguir dilatando, postergando, un cambio cultural que todo Chile necesita; no sólo las universidades. (Al mismo tiempo) las universidades no podemos sino tomar la palabra en primer lugar respecto de una denuncia que es legítima e impostergable", sentenció.