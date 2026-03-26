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Tópicos: País | Educación | Movimiento estudiantil

"Contra el retroceso": Con incidentes menores, estudiantes marcharon en Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El llamado a protestas surge tras el anuncio de medidas como la limitación de la gratuidad y la eliminación de Becas Chile y el reforzamiento en el cobro del CAE.

La iniciativas del Gobierno generaron críticas por su impacto en el acceso, la equidad y la movilidad social en educación.

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Estudiantes marcharon hacia el ex Congreso Nacional este jueves en un escenario marcado por los recortes de financiamiento en el sistema educativo, así como por otros ajustes presupuestarios.

Entre las propuestas del Gobierno que generaron controversia se encuentran la limitación del acceso a la gratuidad en la educación superior, la eliminación del programa Becas Chile y el aumento de la fiscalización del Crédito con Aval del Estado (CAE). Desde el movimiento estudiantil advierten que estas iniciativas podrían afectar las condiciones de acceso, permanencia y financiamiento de los estudios.

Bajo el lema "Contra el retroceso, marchamos", distintas federaciones universitarias y organizaciones secundarias han planteado la necesidad de abrir un diálogo con las autoridades para revisar los alcances de los recortes y sus efectos en el acceso, la equidad y la calidad del sistema educativo.

Según se informó, la movilización comenzó en las afueras del exCongreso, para luego trasladarse hacia la Alameda y llegar hasta Plaza Baquedano, donde se registraron algunos incidentes.

También se informó de barricadas en la intersección Alameda con Santa Rosa por parte de algunos encapuchados, provocando cortes de tránsito en la zona.

El Metro también experimentó interrupciones preventivas en sus estaciones Baquedano, Santa Lucía y Universidad Católica, todas en Línea 1; mientras que Universidad de Chile y Baquedano también están cerradas, aunque con sus combinaciones disponibles.

También se encuentran con su servicio suspendido las estaciones Santa Ana y Cal y Canto, ambas en Línea 2, y Bellas Artes (Línea 5).

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