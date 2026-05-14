FECh logró reconstituirse y tuvo su mayor votación desde la era Boric

Más de 18.000 personas participaron en la elección de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), que logró rearticularse tras dos años acéfala por no lograr el quórum mínimo en las votaciones de los años 2024 y 2025.

Con 49,1% de participación, de un padrón de 37 mil votantes, la organización estudiantil logró su mejor resultado desde 2011, cuando se alcanzó el 59,9% de sufragios, en comicios que ganó el expresidente de la República Gabriel Boric, entonces estudiante de la Facultad de Derecho.

Ahora, la presidencia de la FECh quedó en manos de la alumna de Ingeniería Civil Hidráulica Laura Mlynarz, militante comunista que lideró la lista "Conectemos la Chile", integrada por el PC y el Frente Amplio.

Con más de 9.000 preferencias, Mlynarz marca además un hecho histórico, pues es hija de Iván Mlynarz, geólogo y otrora vicepresidente ejecutivo de Enami, quien en 1997 fue electo para el mismo cargo.

"Estamos muy contentos por el nivel de participación en el proceso, creo que es lo más relevante de la jornada. El día de hoy es histórico para la FECh, para el movimiento estudiantil y para la Universidad de Chile también, porque los niveles de participación son los que nadie se esperaba", dijo la nueva timonel.