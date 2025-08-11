Profesor fue rociado con combustible en medio de manifestación en el INBA

Un profesor del Internado Nacional Barros Arana (INBA) fue rociado con combustible en el marco de una serie de incidentes registrados durante la mañana de este lunes en el recinto.

Según denunció el docente, que también está encargado de la seguridad en el recinto, los hechos ocurrieron cuando al menos cinco encapuchados lanzaron artefactos incendiarios en contra de personal de Carabineros, momento en que también recibió violentas amenazas.

El profesional no sufrió lesiones y presentó una denuncia en la Tercera Comisaría de Santiago.

El comandante Mauricio Meneses relató que "fue rociado al parecer con material acelerante en sus vestimentas, por lo tanto se adopta este procedimiento. Si bien no está lesionado, emocionalmente hay un impacto en él, pero salió del lugar, se atendió en el mismo lugar de los hechos a esta persona".

El municipio de Santiago confirmó que presentará una querella criminal contra quienes resulten responsables de estos hechos.