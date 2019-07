Colegio de Profesores depuso extensa paralización

El Colegio de Profesores depuso la paralización que se extendió por cerca de 50 días, tras la votación efectuada este lunes.

De acuerdo a los resultados dados a conocer por el Magisterio, el 67,37 por ciento de los votos confirmaron el fin de la movilización, en una votación en la que participaron 20.379 docentes.

finalmente, con un 67,37% de los votos se baja el paro del colegio de profesores. en total participaron 20 mil 379 votantes, fuerte baja respecto a la consulta anterior (36 mil). @Cooperativa pic.twitter.com/sdL4Ma0I7h — Kassandra (@KassWidemann) 23 de julio de 2019

En la consulta de este lunes, que marcó una fuerte baja en la participación, cayendo desde los 36 mil a solo 20 mil votantes, los docentes debían decidir entre dos opciones: "Deponer el Paro y mandatar al Directorio Nacional, a elaborar un Plan de Acción y Movilización, que permita logros satisfactorios a nuestro Petitorio" o "Seguir en Paro y de no estarlo, me comprometo a sumarme a él. Esto implica no asistir a mi lugar de trabajo y participar en todas las actividades del Paro Indefinido".

Ya en la víspera, los primeros resultados daban amplia ventaja a la opción de deponer la movilización, lo que finalmente se ratificó en esta jornada.