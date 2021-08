Colegio de Profesores tacha de "traidores" a diputados de oposición que rechazaron acusación contra ministro Figueroa

Luego de que el jueves fue desechada la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, el Colegio de Profesores arremetió contra los diputados de oposición que no le dieron su voto al libelo y, al rechazar o no participar en la votación, permitieron que el proceso no siguiera avanzando en la Cámara Baja.

En la votación en Sala sobre la admisibilidad, el texto acusatorio impulsado por la diputada Camila Rojas (Comunes) recibió 71 sufragios a favor y 76 en contra, por lo que fue rechazado, y ninguno de los tres capítulos alcanzó a ser analizado en el hemiciclo.

Hubo cinco votos en contra desde la oposición: los diputados independientes Carlos Abel Jarpa (ex PR), Pablo Lorenzini (ex DC), Pepe Auth (ex PPD) y Pedro Velásquez, además del DC Matías Walker. En tanto, otros del sector no votaron, como el DC Manuel Matta, los socialistas Luis Rocafull y Jaime Tohá , la PPD Patricia Rubio y Esteban Velásquez (FRVS).

Fue justamente contra ellos que apuntó el Colegio de Profesores, que incluso publicó una suerte de "funa" en su sitio web oficial y en sus perfiles en redes sociales. Con el hashtag "#ElMagisterioNoOlvida", la organización gremial publicó un afiche en el cual se ven fotos de cada uno de los diputados, junto a sus nombre y distritos a los que representan.

TRAIDORES: NUEVE DIPUTADOS DE OPOSICIÓN TRAICIONARON A LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS



La Acusación Constitucional se perdió por nueve parlamentarios "de oposición" que desoyeron a las comunidades educativas y, por acción u omisión, apoyaron al Ministro.#ElMagisterioNoOlvida pic.twitter.com/aYjBdAdRZ8 — Colegio de Profesoras y Profesores de Chile (@ColegioProfes) August 13, 2021

"Nueve diputados de oposición traicionaron a las comunidades educativas. Traidores", reza la imagen.

"La acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, se perdió por nueve parlamentarios 'de oposición' que desoyeron a las comunidades educativas y, por acción u omisión, apoyaron al ministro", fustigó también mediante un escueto comunicado en su página web.