Fatal ataque en Calama: Colegio de Profesores se encuentra "en shock" y critica soluciones "parche"

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, expresó en Cooperativa que el gremio está "consternado" tras el fatal ataque que un alumno perpetró en un establecimiento de Calama y que acabó con la vida de una docente, a la vez que criticó que se implementen soluciones "parche" que no abordan los problemas de salud mental en los recintos.

"El impacto de hechos como este es tremendo. No se me ocurre una situación más traumática y de mayor impacto emocional (...). Va a haber un larguísimo tiempo para que vaya recuperándose esa comunidad. Me daban testimonios colegas allá de la repercusión en las familias y en los niños que estuvieron cerca de la situación", contó.

"Además, habrá que hacer un trabajo muy fuerte y persistente en el tiempo, porque estas cosas dejan secuelas que, a veces, no se manifiestan de forma tan inmediata. Lo hemos visto en otros casos menos terribles que este (...). Esto es muy, muy grave y nosotros, como gremio, estamos más que consternados, el shock ha sido muy severo", lamentó Aguilar.

"Hoy no hay respuesta" a estos problemas de salud mental, pese a su recurrencia

Sin embargo, el líder del Colegio de Profesores enfatizó que lo sucedido "es un problema de salud mental que, en este caso, se manifestó hacia algo tan extremo como un asesinato; pero es algo recurrente que uno va viendo en la cotidianidad escolar. Y voy a ser categórico y crudo: hoy día no hay respuesta a eso".

"Hay casos donde, sin ser especialistas nosotros como docentes u otros profesionales en un colegio, de todas maneras resulta evidente al sentido común que hay jóvenes que tienen serios problemas o que requerirían una atención. Y eso en Chile hoy día es muy difícil", afirmó el profesor.

"El protocolo dice: (si ocurren episodios así, se ordena la) derivación al Cesfam. Pero la mayoría de los Cesfam en Chile no tienen psiquiatra. Entonces, le dan algún tipo de calmante farmacológico, pero absolutamente momentáneo", indicó.

Asimismo, "la derivación a un hospital donde pueden haber psiquiatras puede significar una atención en unos dos años a veces, en listas de espera. Entonces, lo concreto es que, habiendo evidentemente necesidad en el tema de salud mental, no hay respuesta de parte del sistema", fustigó Aguilar.

"El Gobierno anterior (presidido por Boric) anunció un plan de salud mental a nivel país que, al parecer, quedó en eso no más, porque al menos a los colegios no se expresó en algo nuevo o en algo que uno podía considerar una respuesta. Y ese es un tema acuciante y que hay que abordar, porque están claramente creciendo mucho los problemas de salud mental y a la vista está este terrible caso que ocurrió", sostuvo.

Colocar detectores de metales "no es ninguna respuesta" a la salud mental

El líder gremial también criticó la postura del Ministerio de Seguridad Pública tras el ataque, que evalúa colocar detectores de metales en los establecimientos.

Consultado sobre si encuentra que estas medidas son soluciones "parche", respondió: "Sí, coincido, porque es un paliativo. (Aunque) no nos vamos a oponer; si hay una comunidad escolar que considera que el pórtico les puede dar una momentánea tranquilidad, bien, que se coloque. Pero a la pregunta anterior sobre salud mental, el pórtico no es ninguna respuesta".

Asimismo, "supuestamente esto podría permitir detectar cuestiones que se ingresen peligrosas, armas u otros elementos, pero no veo que sea tan eficaz en lo práctico. Si usted tiene un colegio de mil estudiantes y tiene un pórtico -que es lo más probable que exista, porque esto no va a ser un aeropuerto que tiene decenas de pórticos-, ¿cómo hace ese control si el ingreso en los colegios se produce en un rango de quince minutos más o menos?", cuestionó Aguilar.

Por último, el presidente del Colegio de Profesores afirmó haber conversado con la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, a quien le expresó "su disposición a colaborar absolutamente como docentes y como gremio en un Plan Nacional de convivencia escolar y contra la violencia", con "elementos de integralidad y recursos".

"Educación tiene que tener más recursos, no menos (...). Se está pensando en disminuir las dotaciones docentes, por lo que habrá menos profesores para atender a los estudiantes en programas complementarios de deporte y arte, que son excelentes para los temas de salud mental o son maneras de enfrentar un desarrollo armónico en lo emocional de una persona", clamó Aguilar.

"Aquí sí que estamos en presencia de una emergencia, y del Gobierno esperamos entonces que se tome en serio la palabra emergencia y efectivamente este tema sea abordado", cerró.