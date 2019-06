Profesores: Cubillos no puede darnos órdenes, no somos sus empleados

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, aseguró que el gremio no está para recibir órdenes de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, luego que los llamara a retomar las clases este lunes, mismo día en que se vota la propuesta del Mineduc para bajar la movilización que lleva casi un mes.

La secretaria de Estado insistió en que "están hoy todas las condiciones para volver a clases en todos los colegios. Si de verdad queremos mejorar la educación pública, lo primero es tener a los niños en clases".

La titular del Mineduc reiteró que "el llamado es al Colegio de Profesores a que depongan el paro, que todos los profesores vuelvan a clases y que no sigamos, a través de una paralización, perjudicando a los niños de la educación pública".

"Aquí lo único que se está haciendo con este paro es aumentar la desigualdad en materia de desigualdad en Chile", recalcó.

En respuesta, Aguilar manifestó que "las declaraciones de la ministra son curiosas" y que "si bien es cierto le conocemos su estilo autoritario, su estilo duro, el que ella pretenda como una suerte de darnos órdenes de que nosotros tenemos que terminar el paro, yo creo que es muy irritante y de ninguna manera contribuye porque nosotros no somos sus empleados".

"Lamento el tono de ella, porque efectivamente, de alguna manera, ratifica su línea dura y poco flexible, como que ya no hay más que conversar", dijo el presidente del gremio, advirtiendo que "la opción de que mis colegas decidan no terminar el paro es totalmente factible y está dentro de las opciones de nuestro voto y ella no puede venir a darnos órdenes".

La falta de consenso en el Magisterio

Al interior del Magisterio no hay consenso respecto a la propuesta del Mineduc, luego que el vicepresidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, instara al gremio a rechazar el acuerdo y continuar con la movilización.

Luego que la ministra instara a retomar las clases, Gajardo reaccionó expresando que "nosotros rechazamos esta respuesta, nosotros vamos a optar por la opción tres porque no podemos aprobar esta propuesta que en realidad es muy deficiente".

"Está muy por debajo de lo que hoy está reclamando no sólo el Magisterio, sino que toda la ciudadanía. Hay mucha unidad dentro de nuestro gremio", indicó.

El Magisterio realizó una asamblea nacional el viernes para analizar la propuesta que entregó el Mineduc la noche del jueves, donde se reitera que no se puede pagar el reconocimiento de la mención a los educadores de párvulos y educadores diferenciales, aunque dicen estar abiertos a revisarlo.