Profesores viven jornada clave este miércoles en asamblea nacional

Los dirigentes del Colegio de Profesores de todo el país se encuentran reunidos este miércoles, desde las 10:00 de la mañana, en una asamblea nacional cuya discusión estará marcada por la continuidad del paro docente, que ya se encuentra en su séptima semana.

La organización metropolitana del Magisterio propondrá en la instancia realizar una nueva consulta con la última propuesta del Gobierno, luego de que acusaran "incoherencias absurdas" porque hubo docentes que votaron a favor de la paralización pese a no estar movilizados.

De cara al encuentro de este miércoles, el secretario nacional del Colegio de Profesores, Darío Vásquez, adelantó que "la asamblea está convocada y diseñada de una manera en que hay dos previos, que tienen que ver con qué opinan los dirigentes de base y los profesores de base".

"Decisiones que se tomen van a ser siempre con consulta a las bases. Podría haber una gran mayoría que decida que ya es hora de bajar el paro, pero, independiente de que eso sea una opinión mayoritaria de los dirigentes, la consulta tiene que hacer a las bases", explicó.

En la ocasión, el presidente del Magisterio, Mario Aguilar, sostuvo que "hubo acciones que contribuyeron a esta idea que trató de meter el Gobierno y que sigue metiendo hasta hoy, de que estábamos divididos. Es bueno reconocerlo, evaluarlo y aquí tendría que salir el esbozo para la elaboración de un plan de acción para los próximos días y semanas".

El dirigente remarcó que "yo llamo a que aquí la mirada sea por el bien del profesorado de Chile, no el bien de un grupo en particular, no el posicionamiento electoral para las próximas elecciones".

Docentes de Coronel llegarán hasta La Moneda

En paralelo, un grupo de profesores se traslada desde Coronel hasta Santiago con el fin de entregar una carta a La Moneda pidiendo sensibilización respecto el paro docente.

El profesor del Liceo Comercial de Coronel, Erwin García -quien es parte de los 30 docentes que viajan desde la Provincia de Concepción-, aseguró que la cruzada busca "unificar al gremio docente".

También buscan "brindarle el apoyo al 50,36 (por ciento) que votó que no estábamos de acuerdo a favor de lo que nos entregó el Mineduc y también de poder inyectarle energía a nuestro gremio y darle fuerza a nuestro movimiento".

En vísperas de la asamblea nacional de profesores, el presidente nacional del Magisterio, Mario Aguilar, aseguró que el movimiento sigue en alto y que la movilización tomará otro cariz mientras duren las vacaciones escolares.