Paro de profesores: Dirigente acusa "incoherencia absurda" en votación que apoyó el paro

El presidente metropolitano del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, acusó una "incoherencia absurda" en los resultados de las votaciones que determinaron continuar, por séptima semana consecutiva, con el paro docente.

La jornada de elecciones concluyó con 17.985 votos a favor de seguir con la paralización, mientras que 17.730 profesores preferían acabar con la movilización y aceptar la oferta del Ministerio de Educación.

Según detalló Díaz, en algunas comunas de Santiago que no se han sumado al paro hubo una importante cantidad de votos a favor de seguir con la movilización, lo que a su juicio, muestra algún tipo de inconsistencia.



"El tema tiene que ver fundamentalmente con profesores que votaron por una opción -que era la continuidad del paro- sin haberse parado nunca y sin haber tenido tampoco la voluntad después de la votación de también pararse", explicó

Díaz sostuvo que conversará con dirigentes de esas comunas porque "personalmente creo que sí está absolutamente en tela de juicio el resultado que se obtuvo, porque se ha detectado una enorme cantidad de gente que votó desde una incoherencia absurda".

Sin embargo, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, descartó repetir la votación. "La consulta que tuvimos el miércoles pasado ya está zanjada, eso no está en revisión y asumimos la decisión de esa consulta, lo que tenemos que ver son los cursos de acción a futuro", indicó.

"La movilización sigue, cambia un poco su carácter y cambia porque los colegios no están en clases y eso explica porque la ministra dice que hay un 95 por ciento -dentro de su forma un poquito especial de analizar- toma como normales a los colegio que están en vacaciones, pero no significa que no esté el paro manteniéndose", agregó.

En tanto, durante esta jornada el Colegio de Profesores llegó hasta la Contraloría para presentar un requirimiento por el cambio a la malla curricular para 3° y 4° medio y solicitaron que no se tome el decreto que establece algunas asignaturas como electivos.