Tópicos: País | Educación | Profesores

Senado aprueba proyecto que otorga titularidad a profesores contratados por más de tres años

Publicado:
| Periodista Radio: Jorge Espinoza Cuellar
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La iniciativa, ahora en su segundo trámite legislativo, comprende a docentes de educación pública parvularia, básica y media.

Tuvo 33 votos a favor, ninguno en contra y solo dos abstenciones de los senadores opositores Carlos Kuschel y Javier Macaya.

 ATON (referencial)

"Tener profesores y profesoras concentradas en la labor de educar y no otras cosas, sin duda, trae consigo un mejoramiento de la calidad", expresó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

El Senado aprobó, de forma general, el proyecto de ley que otorga la titularidad en el cargo a profesores de educación parvularia, básica y media que se hayan desempeñado a contrata por más de tres años.

La iniciativa parlamentaria -que ha sido recogida e impulsada por el Gobierno y ya fue aprobada antes por la Cámara Baja- contempla a docentes del sector público y tuvo 33 votos a favor, ninguno en contra y solo dos abstenciones de los senadores opositores Carlos Kuschel (RN) y Javier Macaya (UDI).

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, expresó que "son muchas las deudas que tiene el Estado con los profesores y profesoras de Chile, pero una de ellas es la certeza de su labor en el día a día".

"Tener profesores y profesoras concentradas en la labor de educar y no otras cosas, sin duda, trae consigo un mejoramiento de la calidad. El Estado de Chile tiene la obligación, entonces, de garantizar las mejores condiciones para todos y cada uno de ellos", afirmó.

Los senadores fijaron plazo hasta el lunes 19 de enero -en poco menos de una semana- para el ingreso de indicaciones a la propuesta.

