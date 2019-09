Abren plataforma para rendir pruebas de PSU online y gratis

View this post on Instagram

Ya están disponibles nuestros dos ENSAYOS ONLINE PSU de Matemática y Lenguaje los cuales se desarrollaron bajo los mismos estándares DEMRE y cuyos resultados podrás ver de forma inmediata, permitiendo conocer tu nivel actual y así reforzar puntos débiles. ¿Cómo hacer el ensayo? Debes ingresar a www.puntajenacional.cl si ya tienes cuenta solo debes ingresar con tus datos, si no debes regístrate, luego que estás validado, pincha el banner de nuestra Universidad que está en la cabecera de la página principal y ¡listo! Si tienes dudas escríbenos y te ayudaremos #Admisión2020 #EstudiaEnLaUtem #ensayosPSU #preparalapsu

