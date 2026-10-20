Sistema frontal: Clases se reanudarán este miércoles en cinco regiones del país

El Gobierno de Chile informó que las clases se reanudarán este miércoles en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, luego de ser suspendidas por el sistema frontal que afecta al país esta semana.

El Ministerio de Educación recomendó a la comunidad informarse a través de los establecimientos educacionales ante "posibles situaciones particulares".

El Ejecutivo informó en la víspera la suspensión de clases en 49 comunas de cinco regiones del país para esta jornada debido a las intensas lluvias y al peligro de remociones en masa.