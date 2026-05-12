Alejandra Mizala y Francisco Martínez irán a balotaje por la rectoría de la Universidad de Chile

Los profesores Alejandra Mizala -otrora prorrectora- y Francisco Martínez -decano de Ingeniería- disputarán en segunda vuelta la rectoría de la Universidad de Chile, tras realizarse este martes la elección académica, que contó con cuatro candidatos.

Con un quórum de 72%, Mizala logró 1060,25 votos (42,72%) y Martínez obtuvo 576 (23,2%); seguidos por Sergio Lavandero, con 554,75 sufragios (22,33%); y Pablo Ruiz-Tagle, con 291,625 (11,75%).

"Con el presente resultado, el claustro elector está convocado nuevamente a votar, esta vez el próximo martes 2 de junio del 2026", anunció la Casa de Bello.