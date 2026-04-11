Confech: No validamos la violencia, pero agresión a ministra responde a precarización de la educación

Tras la agresión en la Universidad Austral a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) afirmó esta jornada que no valida la violencia como forma de manifestación, aunque señaló que el hecho "responde a la negativa que se tiene por parte de estudiantes y de la población en general frente al Gobierno".

La mayor y principal organización estudiantil universitaria a nivel nacional se encuentra desde las 09:30 horas en la Universidad Alberto Hurtado, en una reunión donde definirá la forma en la que procederá el movimiento juvenil este 2026.

En este contexto, el vocero de la Confech, Diego Torres, expresó: "No utilizamos ni validamos la violencia como forma de organización o lucha (...). Sin contar la violencia, creemos que la manifestación y mostrar el descontento es parte de los derechos".

Sin embargo, "respecto a lo de la ministra (Lincolao), creemos que (la agresión que sufrió) responde un poco a la reacción y a la negativa que se tiene por parte de los estudiantes y de la población en general frente al Gobierno y sus recortes injustos, a la precarización que se está llevando a cabo con la educación", sostuvo.

La reunión de la Confech está marcada por tensas relaciones entre el estudiantado con la Administración Kast, que evalúa limitar la gratuidad a mayores de 30 años e inhabilitarla a quienes protagonicen hechos de violencia graves contra personas, infraestructura y propiedad privada; e inició el proceso de cobro a los deudores del CAE.