El Consejo de Rectores (Cruch) acordó emitir un comunicado dirigido a quienes tienen la potestad de hacer cambios en la Constitución y convocó a diálogos ciudadanos en las 29 universidades que lo componen, aunque la fecha aún no está definida.

Al respecto, el vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, afirmó que "hemos acordado patrocinar y convocar a nivel nacional a diálogos en todas las regiones del país".

La autoridad universitaria explicó que "no cumpliríamos bien nuestro rol, nuestra función, si no hacemos también de esta vuelta a clases una gran experiencia de conversación y no se trate solamente de volver a clases, de empezar con las pruebas. Ninguna universidad está en esa disposición".

Sobre las manifestaciones, el rector Valle apuntó que "el sistema político tiene la mayor responsabilidad, no los que están marchando, no los que andan las calles".

A esto se suma una iniciativa tomada en la Universidad de Talca, donde su rector Álvaro Rojas informó una redistribución interna de sueldos, que considera una reducción de un 30 por ciento en su salario, mientras que el sueldo mínimo desde enero de 2020 será de 500 mil pesos.