Consejo Fiscal Autónomo cuestiona diseño del proyecto que reemplaza el CAE

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expuso ante la Comisión de Educación del Senado un informe crítico sobre el diseño del proyecto del Gobierno que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crear un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior: el Fondo de Educación Superior (FES).

Durante la sesión, compareció la presidenta del organismo, Paula Benavides, quien advirtió: "Si bien los informes financieros estiman un ahorro fiscal neto del proyecto de ley, como consejo precisamos que no proviene del mecanismo propio del FES, sino que de las medidas complementarias principalmente".

Estas corresponden a "la eliminación de las becas de arancel, la postergación de la extensión de la gratuidad, pero que considerado aisladamente el mecanismo propio del FES presenta un efecto fiscal deficitario incluso a largo plazo", aclaró Benavides.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, respondió a las observaciones del CFA, señalando que: "Es evidente porque es un instrumento de financiamiento estudiantil y no existen instrumentos estudiantil en el mundo que genera una recuperación del 100% de sus recursos".

"Lo importante es saber si gasta más que lo que actualmente se gasta con el CAE y la respuesta es tajante y categórica. No, el CAE es muchísimo más caro que incluso los números que nos presenta el Consejo Fiscal Autónomo respecto al costo del FES", indicó el ministro.

El reemplazo del CAE por un sistema sin participación de bancos constituye uno de los principales compromisos del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, el proyecto permanece en segundo trámite legislativo, aún en la Comisión de Educación, y con bajas probabilidades de ser despachado durante la actual legislatura.

En paralelo, se esperaba la comparecencia de la presidenta del CFA ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, que este martes retomó la tramitación del proyecto de Ajuste al sector público.

No obstante, la invitación fue reprogramada para el próximo lunes, instancia a la que también fue convocada la contralora general de la República, Dorothy Pérez.