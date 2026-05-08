Educación puso fecha al fin de la Universidad Bolivariana: diciembre de 2031

La Subsecretaría de Educación Superior anunció que el cierre definitivo de la Universidad Bolivariana se concretará el 31 d diciembre de 2031, tras formalizarse la cancelación de la personalidad jurídica y la revocación del reconocimiento oficial de la entidad.

La decisión del Ministerio de Educación, "previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación (CNED)", quedó a firme a través del Decreto Exento 293 del 5 de mayo de 2026.

Ahora, y de acuerdo a la ley, el Mineduc "remitirá al CNED los antecedentes necesarios para el nombramiento del administrador de cierre de la institución, quien también previo acuerdo del consejo, será designado mediante resolución de la Subsecretaría de Educación Superior".

Este cargo "tendrá como responsabilidad principal resguardar la continuidad académica de las y los estudiantes", a través de un plan "para asegurar la adecuada finalización de los procesos académicos de quienes se encuentren registrados en la institución".

Sin actividad en redes sociales desde febrero de 2024, la última rectoría de la Universidad Bolivariana aparece en su sitio web a cargo de Francisco Cuesta, donde además se mencionan sedes en Iquique, Ovalle, Santiago, Concepción y Los Angeles.

"La institución se constituye el 5 de noviembre de 1987 y obtiene su autonomía el 31 de enero de 2002 por el Consejo Superior de Educación", reseña el portal, donde también se distingue su calidad de "no acreditada".