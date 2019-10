Gobierno pide a Universidad de Chile tomar medidas tras agresiones a alumna

El Gobierno llamó este jueves a las autoridades de la Universidad de Chile a tomar medidas que busquen respetar la democracia en la institución, "que nos pertenece a todos", tras las agresiones sufridas por una alumna de Trabajo Social en el Campus Juan Gómez Millas.

Polette Vega, quien en abril pasado fue candidata a consejera de la FECh por la Centro Derecha Universitaria, de la cual es secretaria general, denunció que en julio pasado fue amenazada y golpeada por encapuchados "por ser de derecha", y luego, el pasado 24 se septiembre, tras volver a clases, fue humillada y atacada con agua por parte de sus propios compañeros para expulsarla de la sala.

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, condenó los hechos y sostuvo que "nosotros creemos que ese no es el Chile que queremos; la democracia nos pertenece a todos, no sólo a algunos, la democracia no tiene color ni bandera política, la democracia es un valor transversal, y por lo tanto, tenemos el derecho de defender nuestras ideas, desde la diversidad, con pasión y convicción".

Por ello, "llamamos a las autoridades de la Universidad de Chile no sólo a tomar los protocolos de protección a esta niña, y que no pasan por alejarla de su sala de clases, de su centro de estudios; pasa por que se le respete".

El plantel ha tomado algunas medidas, como la realización de un sumario, además de ofrecerle a la estudiante un teléfono con línea directa a las autoridades de su facultad en caso de sentirse insegura, apoyo psicológico y prohibir a sus agresores asistir a las mismas clases que ella.

"Es la oportunidad de que algo cambie"

La joven comentó hoy que "no quiero caer en la figura de víctima, porque es cierto que han intentado victimizarme en reiteradas oportunidades, pero no me considero y no quiero ser una víctima. Yo quiero hacer política y la voy a seguir haciendo".

En tanto, "respecto al actuar de Rectoría y de todas las autoridades de la universidad, considero que han tenido buenas intenciones, me he reunido con ellos en varias oportunidades, he hablado con ellos, pero lamentablemente no ha sido suficiente; las buenas intenciones no son suficientes y esta es una oportunidad, ellos mismos me lo expresaron, de que algo cambie en la universidad, es momento de que se haga un plan; debo decir que no han dado el ancho".

Pregunta al hueso : ¿Que ha hecho el rector Vivaldi frente a las reiteradas agresiones que sufre en la U. de Chile la dirigente Polette Vega? — Andrés Allamand (@allamand) 10 de octubre de 2019

A través de Twitter, el senador Andrés Allamand (RN) cuestionó el papel que ha jugado la máxima autoridad de la universidad: "Pregunta al hueso: ¿Que ha hecho el rector Vivaldi frente a las reiteradas agresiones que sufre en la U. de Chile la dirigente Polette Vega?".

"Los que creen que son más revolucionarios porque agreden al distinto, no lo son, y lo dice una persona que es de izquierda", criticó, por su parte, la ex dirigenta estudiantil y actual diputada Camila Vallejo (PC).