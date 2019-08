Las mujeres que se perfilan como candidatas a rectoras de la Universidad Católica

La Pontificia Universidad Católica de Chile podría tener, desde 2020, por primera vez a una mujer como rectora.

Según informó La Tercera, el plantel accedió a un compromiso de equidad de género impulsado por el Ministerio de Educación con el fin de incorporar un porcentaje mínimo de mujeres entre las altas autoridades de la institución.

Esto se traduciría en que el Comité de Búsqueda, instancia que definirá la terna para elegir a quien suceda al rector Ignacio Sánchez, incluirá al menos a una mujer.

En ese contexto, "algunos académicos han comenzado a mencionar privadamente" los nombres de posibles candidatas; en momentos en el cargo tiene sólo dos aspirantes formales: el mismo Ignacio Sánchez y el decano de la Facultad de Ingeniería, Juan Carlos de la Llera.

Quiénes son

Entre los nombres se encuentra la actual secretaria general de la UC (hasta el 2020) y ex presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña,quien tendría un importante apoyo de su facultad y -según el matutino-, cumpliría con los parámetros más conservadores de la casa de estudios. Sin embargo, en su actual cargo, Peña debe actuar como ministra de fe del Comité de Búsqueda, por lo que no puede formar parte de los candidatos a no ser que renuncie a su actual cargo.

Otra de las posibles candidatas es la periodista Silvia Pellegrini, ex decana de la Facultad de Comunicaciones de la UC y que actualmente se desempeña como docente en la misma casa de estudios. Ella contaría con un amplio apoyo docente debido a su experiencia al interior de la institución.

Las posibles últimas candidatas son la actual decana de la Facultad de Educación, Lorena Medina, y la Premio Nacional de Historia del 2018, Sol Serrano, que estuvo en la terna de candidatos en el año 2015.

Cabe señalar que desde el 30 de septiembre hasta el 15 de noviembre, el Comité de Búsqueda de la UC deberá definir a la terna de candidatos a asumir la próxima rectoría, para que luego los nombres sean puestos a discusión del Vaticano y así se logre ratificar a la nueva autoridad de la casa de estudios.