Proyecto que busca reemplazar el CAE avanza en el Congreso

El proyecto del Gobierno que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crear un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior fue despachado este miércoles por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La iniciativa, que ya había sido visada en abril pasado por la Comisión de Educación, quedó en condiciones de ser votada en la Sala, un paso crucial que se espera para la próxima semana.

Para seguir su tramitación, se requiere aprobar la idea de legislar, un punto que genera incertidumbre debido a la postura de la oposición, que ya ha anunciado su rechazo si no se consideran sus propuestas y preocupaciones.

Chile Vamos advierte que el proyecto podría correr la misma suerte que la reforma tributaria, rechazada en la Sala de la Cámara en marzo de 2023.

El aludido proyecto educacional es una de las promesas más simbólicas de Gabriel Boric. Ingresó al Parlamento en octubre de 2024, establece un plan de reorganización y condonación de deudas.