Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago13.1°
Humedad83%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Educación | Universidades

Proyecto que busca reemplazar el CAE avanza en el Congreso

Publicado:
| Periodista Radio: Jorge Espinoza Cuellar
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Quedó en condiciones de ser votado en la Sala de la Cámara Baja.

Proyecto que busca reemplazar el CAE avanza en el Congreso
 ATON
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El proyecto del Gobierno que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crear un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior fue despachado este miércoles por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La iniciativa, que ya había sido visada en abril pasado por la Comisión de Educación, quedó en condiciones de ser votada en la Sala, un paso crucial que se espera para la próxima semana.

Para seguir su tramitación, se requiere aprobar la idea de legislar, un punto que genera incertidumbre debido a la postura de la oposición, que ya ha anunciado su rechazo si no se consideran sus propuestas y preocupaciones.

Chile Vamos advierte que el proyecto podría correr la misma suerte que la reforma tributaria, rechazada en la Sala de la Cámara en marzo de 2023.

El aludido proyecto educacional es una de las promesas más simbólicas de Gabriel Boric. Ingresó al Parlamento en octubre de 2024, establece un plan de reorganización y condonación de deudas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada