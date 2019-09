Revista de arquitectura expulsó a académico de la Universidad de Chile denunciado por acoso

El académico de la Universidad de Chile Ernesto López Morales fue expulsado de la revista de arquitectura Radical Housing Journal, tras ser denunciado por acoso sexual por cinco ex alumnas.

El plantel mantiene un sumario en la carrera de Arquitectura tras al acusación contra el docente por hostigamiento y hacer comentarios de cómo sería tener relaciones sexuales con él, pero el proceso se encuentra sin avanzar ya que desde marzo la universidad no ha designado a un fiscal para la investigación.

Ante esta denuncia, la publicación internacional -que cita información de Cooperativa- confirmó que "dada la naturaleza de estas acusaciones y las políticas que guían a nuestro colectivo, por unanimidad y unilateralmente hemos decido expulsar al profesor".

"Estamos conscientes de que la investigación está en desarrollo, pero el número y la intensidad de las acusaciones son suficientes para convencernos de la necesidad de removerlo", explicó en un comunicado el colectivo editorial de Radical Housing Journal, del cual López Morales era miembro hace un año.

Decision About a Member of the RHJ by Cooperativa.cl on Scribd

Desde la publicación instaron a la Universidad de Chile a "aclarar estos episodios lo más pronto posible".

Además, el colectivo editorial de la revista expresó su "total solidaridad" con aquellas personas "afectadas por esta violencia y a todos quienes luchar contra el acoso en sus lugares de trabajo".

The RHJ Editorial Collective has learnt that an Extended Collective member has been accused of sexual harassment in the workplace by five women. In solidarity with those affected, we decided to expel this person from the journal. More info in our statement https://t.co/Gb68JRHYHG