Rosa Devés quiere que la Universidad de Chile "represente cada vez más al país en su pluralidad y riqueza"

La rectora Rosa Devés Alessandri, que hizo historia hoy al convertirse en la primera mujer que asume al mandato de la Universidad de Chile -luego de 30 rectores hombres-, tomó posesión del liderazgo de la Casa de Bello relevando la responsabilidad de la institución y comprometiéndose a trabajar para que ésta represente a Chile "cada vez más en su pluralidad y riqueza".

Ante el Presidente y patrono de la Universidad, Gabriel Boric, ministros y ministras -Marco Antonio Ávila de Educación e Izkia Siches de Interior-, la comunidad universitaria y nacional y su propia familia, la profesora titular de la Facultad de Medicina recibió la medalla que le inviste como la rectora 31 de la institución, dando cierre a los ocho años que previamente encabezó el profesor Ennio Vivaldi Véjar.

"Con el mandato de nuestra misión institucional y el espíritu de las mujeres de ayer y de hoy, trabajaremos colaborativamente por una Universidad de Chile que sea cada vez más de Chile, una Universidad que represente a su país en su pluralidad y riqueza, y que también sepa recibir sus dolores orientando su quehacer para contribuir a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad", expuso Devés al asumir la Rectoría para el período 2022-2026.

Este nuevo ciclo, manifestó, lo inicia con "los sueños y las esperanzas de una comunidad que es crítica y resistente, pero también solidaria y generosa", que "entiende la responsabilidad que le ha encomendado la historia" y "se ha comprometido con la misión de generar, desarrollar, integrar y comunicar el saber en todas las áreas del conocimiento y dominios de la cultura".

"Es el compromiso con el desarrollo del talento creativo y responsable de tantas y tantos, lo que nos guiará en una tarea que —por tratarse de la Universidad de Chile— trasciende el espacio universitario y se funde con los desafíos de nuestra Nación", remarcó.

"Lo que se piensa desde la Chile no se piensa para la Chile, se piensa para Chile", reflexionó, a su turno, el Presidente Boric. "Eso puede ser un trabalenguas o una conjunción lógica, pero es tremendamente relevante, porque es una universidad, como hemos dicho siempre, que está de cara al país y no me cabe duda de que este nuevo rectorado, al mando de la profesora Rosa Devés, va a seguir volando cada vez más alto sin perder de vista el suelo que nos une", sostuvo.

Enfatizó, asimismo: "Quiero que sepan que cuentan con este Gobierno para estas tareas, porque este es un Gobierno que quiere fortalecer su vinculo con sus universidades del Estado".

Muestra de ello es que anunció, "con alegría", que "avanza a pie firme" el proyecto de ley para incluir al Hospital Clínica de la U. de Chile José Joaquín Aguirre en la red pública de salud, "como centro de referencia de alta complejidad, que además tendrá una ocupación territorial en el norte de la Región Metropolitana, manteniendo por cierto las características propias de un hospital docente (...) Nos la vamos a jugar para que esto esté lo antes posible".

Por su parte, en su último discurso como rector saliente, Vivaldi repasó los logros alcanzados durante sus dos periodos y el trabajo por defender dos conceptos: lo público y lo colaborativo. Consideró también que este cambio de mando no es "el traspaso de un cargo, de una rectoría, sino de una institución".

"Como comprendí hace ocho años, conmocionado al escuchar el Himno de la Universidad con toda la fuerza de nuestro Coro y Orquesta en el concierto inaugural, te hago entrega de una Universidad que tiene una fuerza indoblegable. Tras nosotros vendrán otras rectoras y otros rectores. La Universidad de Chile seguirá siendo la Universidad de Chile. Infinita", manifestó.