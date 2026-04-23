Tesorería inicia embargos y retenciones a deudores del CAE

La Tesorería General de la República (TGR) informó el inicio de las acciones de embargos y retenciones de bienes financieros dirigidas a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) con ingresos mensuales superiores a los cinco millones de pesos.

Tras la notificaciones realizadas el 6 de abril, el organismo inició retenciones de bienes como cuentas bancarias, depósitos a plazo, fondos mutuos u otros similares y otros activos físicos como bienes raíces o vehículos.

La TGR detalló que "esta etapa inicial de embargos se concentra en un universo de 1.340 casos a nivel nacional correspondientes a los segmentos con mayores ingresos quienes, notificados oportunamente, no han cumplido con sus obligaciones".

"El impacto de las estrategias de cobro de TGR durante el año 2026 han permitido alcanzar una recaudación total por más de 20 mil millones de pesos. Solo durante el mes de abril se han regularizado más de 7.500 convenios asociados al Crédito con Aval del Estado (CAE), alcanzando una recaudación total superior a los 8.400 millones", detalló.

Tesorería precisó además que "el segmento de deudores cuyos ingresos superan los $5 millones suma pagos por 2.400 millones efectuados de forma total o parcial fuera de los convenios establecidos".

Para regularizar esta situación, desde el 1 de abril se encuentra operativo un sistema de convenios para deudores con ingresos menores a 5 millones de pesos, cuyos detalles fueron publicados en el sitio web de la TGR.