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Tópicos: País | Educación | Beneficios

Tesorería inició cobro a deudores del CAE: Son más de 550 mil personas en mora

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La deuda total alcanzaba los cuatro billones de pesos en 2025, con un aumento significativo respecto de años anteriores.

El proceso contempla convenios para quienes ganen menos de cinco millones de pesos mensuales y acciones judiciales para otros casos.

Tesorería inició cobro a deudores del CAE: Son más de 550 mil personas en mora
 Tesorería General de la República

La TGR reiteró el llamado a los deudores a informarse y utilizar los canales disponibles para regularizar su situación.

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La Tesorería General de la República (TGR) inició un proceso de cobro de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), dirigido a más de 550 mil personas en mora, en un contexto en que este pasivo alcanzó los cuatro billones de pesos en 2025, con medidas diferenciadas según el nivel de ingresos de los deudores.

Desde la institución explicaron que, en los casos de incumplimiento, el Estado actúa como aval ante la banca, asumiendo el pago de la deuda y posteriormente realizando las gestiones para recuperar esos recursos fiscales.

El plan contempla un enfoque segmentado. Por un lado, se promoverán convenios de pago para quienes cumplan con ciertos requisitos y, por otro, se avanzará hacia acciones judiciales en situaciones específicas.

En el caso de deudores con ingresos mensuales superiores a $5.000.000, la TGR inició directamente procesos de cobro judicial, sin acceso a convenios de pago. Estas acciones pueden incluir medidas como embargo o retención de bienes, entre ellos fondos en cuentas bancarias, remuneraciones u otros activos financieros, conforme al marco legal vigente.

Para el resto de los deudores, con ingresos inferiores a ese umbral, se habilitó la opción de suscribir convenios de pago, siempre que mantengan deudas iguales o superiores a una UTM, según la información de la última Operación Renta 2025.

El organismo informó que los trámites pueden realizarse a través de la plataforma habilitada en su sitio web, utilizando Clave Única o Clave Tributaria. En caso de no contar con información de renta disponible, se podrá adjuntar documentación como el certificado de Operación Renta o cotizaciones previsionales.

Asimismo, quienes actualmente se encuentren cesantes podrán acreditar su situación por la misma vía, mientras que las personas que residan en el extranjero también podrán gestionar sus convenios de manera remota, presentando los antecedentes correspondientes.

Finalmente, la TGR reiteró el llamado a los deudores a informarse y utilizar los canales disponibles para regularizar su situación, con el objetivo de resguardar el uso de los recursos fiscales y avanzar en el cumplimiento de estas obligaciones.

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