UMC premió a Rosa Devés, por su liderazgo "cercano, responsable, dialogante"

La doctora en Bioquímica Rosa Devés Alessandri, rectora de la Universidad de Chile entre 2022 y 2026, fue reconocida por otra casa de estudios superiores, la Universidad Miguel de Cervantes, que destacó el liderazgo que representa la académica, tanto en la educación como en la sociedad chilena.

"Este reconocimiento va más allá de una formalidad. Es un momento para reencontrarnos como comunidad, reconociendo los valores que nos definen y que nos invitan a reflexionar sobre el tipo de liderazgo que nuestro país necesita y que la doctora Rosa Devés representa (...) cercano, responsable, dialogante y comprometido con las personas", dijo Francisca Ortega, rectora de la UMC.

En la ceremonia, la extimonel de la Casa de Bello recibió el premio Don Quijote de la Mancha 2026, el principal reconocimiento institucional de la UMC, que releva "trayectorias que expresan valores vinculados al servicio, el conocimiento y el compromiso con la sociedad".

En su discurso de agradecimiento, Rosa Devés apuntó a los alumnos que ya adultos que llegan a la educación superior, como ocurre con carreras vespertinas que ofrece la misma UMC.

"Dedico este premio a esas y esos Quijotes que llegan a esta universidad siendo ya adultos, para complementar una formación adquirida en el trabajo, ampliar sus posibilidades y proyectar un camino distinto, que es importante para ellos, ellas, sus familias y también para su país", dijo la académica.

Devés apuntó a "a la madre que no pudo hacerlo antes porque debió cuidar a sus hijos; al técnico que busca alcanzar una mayor autonomía profesional; a la joven que no puede desplazarse porque cumple con otras responsabilidades en un lugar alejado. A todos ellos y ellas, que han decidido emprender un camino de aprendizaje, y que esta universidad les ofrece un lugar y una voz para contribuir al país que les necesita y valora".

Entre otras personalidades, en el acto estuvieron presentes la actual rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala; el rector de la Universidad Bernardo O'Higgins, Claudio Ruff; el Premio Nacional de Artes Musicales 2026, Luis Orlandini; el presidente de la junta directiva de la UMC, Gutenberg Martínez; y directores de la UMC como Carlos Figueroa Serrano, Francisco Salazar y Edgardo Riveros.